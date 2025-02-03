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14:58, 3 февраля 2025Силовые структуры

Верховный суд отказал «королеве марафонов» в пересмотре спора с налоговой инспекцией

Верховный суд отказал Елене Блиновской в пересмотре спора с налоговой инспекцией
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Верховный суд России отказал «королеве марафонов» Елене Блиновской в пересмотре спора с Федеральной налоговой службой (ФНС) о привлечении к ответственности за совершение правонарушения. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на суд.

По его данным, доводов Блиновской недостаточно для передачи ее кассационной жалобы в судебную коллегию Верховного суда. Вышестоящий суд не считает, что при рассмотрении дела были допущены нарушения норм материального права или процессуального права.

Ранее стало известно, что арбитражный суд обязал семью блогерши Елены Блиновской вернуть банку долг в размере более полумиллиарда рублей.

16 января Савеловский суд Москвы снова продлил арест «королеве марафонов» по делу о неуплате налогов. Блогерша будет находиться под стражей до 2 мая.

Перед этим сообщалось, что особняк Блиновской в подмосковной Истре собрались выставить на торги. Уточнялось, что продажа жилья необходима для погашения части задолженности.

В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

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