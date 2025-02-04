Бывший тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил против перехода РФС в Азию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил целесообразность возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит Sport24.

Итальянский специалист выступил против такого решения. «Российскому футболу придется подождать возвращения в Европу, потому что я уверен и надеюсь, что все вернется к тому, как было раньше!» — заявил Каррера.

В декабре 2023 года РФС отказался от идеи переходить в Азиатскую конфедерацию. Все члены исполкома организации сочли бессмысленным переход без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили к жеребьевке отбора к чемпионату мира 2026 года.