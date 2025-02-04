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09:00, 4 февраля 2025Наука и техника

Иран представил новую баллистическую ракету Etemad

Tasnim: Иран представил новую баллистическую ракету средней дальности Etemad
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран официально представил новую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Etemad в ходе посещения президентом Масудом Пезешкианом выставки ракет Минобороны республики. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Максимальная дальность ракеты с жидкостным двигателем составляет 1700 километров. Отмечается, что 16-метровое изделие получило высокоточную боеголовку.

Ранее в феврале Иран показал испытания новейшей крылатой ракеты Qadr-380 на видео. Для перевозки и пуска ракеты можно использовать установки, замаскированные под гражданские фургоны. Заявленная дальность изделия — тысяча километров.

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В январе Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359». Аппарат способен перехватывать цели на расстоянии до 150 километров, а максимальная высота перехвата — более девяти километров.

В феврале 2024 года Воздушно-космические и Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции впервые выполнили пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования.

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