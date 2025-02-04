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16:57, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Осужденного за оскорбления Лукашенко комика внесли в список причастных к терроризму

КГБ Белоруссии внес комика Комиссаренко в список лиц, причастных к терроризму
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярного стендап-комика Славу Комиссаренко, осужденного за оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко, внесли в список причастных к терроризму лиц. Обновленный перечень, в который добавили данные юмориста, был опубликован в Telegram-канале КГБ республики.

Указано, что основанием для включения в список стало вступление в законную силу приговора суда, согласно которому Комиссаренко признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды.

Ранее сообщалось, что юмориста также добавили в список экстремистов. Информация об этом была опубликована на сайте МВД Белоруссии. В ведомстве также отметили, что Комиссаренко находится в розыске.

30 декабря стало известно, что суд в Минске заочно приговорил комика к шести годам лишения свободы по делу об оскорблении и клевете в отношении Александра Лукашенко и о разжигании вражды. Дело рассматривалось в порядке специального производства. Сам комик мемом отреагировал на решение суда.

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