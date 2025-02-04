В ЕС призвали пересмотреть свою политику после одного решения Трампа

В ЕП призвали пересмотреть свою экологическую политику на фоне решений Трампа

Евросоюзу (ЕС) стоит пересмотреть свою экологическую политику после решения президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского климатического соглашения, допускает член Европейского парламента (ЕП) от Словакии Эрик Калиняк. Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«20 января 2025 года новоизбранный президент Соединенных Штатов подписал несколько исполнительных указов, в том числе один, предписывающий послу США в ООН немедленно представить официальное письменное уведомление о выходе США из Парижского соглашения в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата», — напомнил Калиняк.

Евродепутат подчеркнул, что подобное решение американского лидера не является неожиданным. В связи с этим он спрашивает у ЕК о том, был ли проведен анализ последствий этого шага США, в частности, в отношении его влияния на «зеленую политику» ЕС.

«Логичным ответом было бы рационализировать и сбалансировать действия также и на уровне ЕС. Готова ли Еврокомиссия пересмотреть меры, принятые в рамках "Зеленого пакта", особенно те, которые оказывают значительное влияние на экономику ЕС и снижение уровня жизни его граждан?» — интересуется евродепутат.

В конце января Трамп подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату. Оно было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года.

В России решение Трампа сочли предсказуемым. «Единственным фактором предсказуемости США является их непредсказуемость. Выход из Парижского соглашения был предсказуем. Это происходит уже во второй раз. Из-за выхода США соглашение не перестанет существовать, мы продолжаем опираться на ООН», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.