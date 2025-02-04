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17:22, 4 февраля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о смертельном риске ежедневного употребления сосисок

Врач Казачкова: Употребление сосисок может увеличить риск сердечных болезней
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Francisco Zeledon / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, что регулярное употребление в пищу сосисок и колбас может негативно влиять на здоровье. В беседе с «Газетой.Ru» врач предупредила россиян о смертельном риске такого питания.

Доктор объяснила, что колбаса и сосиски содержат много соли, из-за чего их употребление может повышать давление. Кроме того, в переработанном мясе есть жир, из-за которого в организме накапливается плохой холестерин. Вместе эти факторы увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула врач.

Казачкова отметила, что регулярное употребление переработанного мяса еще негативно сказывается на обмене веществ, кишечнике и гормональной системе человека. «Но самое тревожное — это потенциальная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском некоторых видов рака. Исследования показывают, что ежедневное употребление даже небольшого количества таких продуктов может увеличить вероятность развития колоректального рака», — добавила эндокринолог.

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Доктор подчеркнула, что полностью отказываться от мясных продуктов не нужно. Она посоветовала разумно относиться к питанию и заменять колбасу куриным филе или запеченной индейкой.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как бороться с ранним старением и предотвратить рак. По ее словам, для этого нужно правильно питаться, поддерживать здоровье кишечника и высыпаться.

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