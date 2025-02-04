Россиян призвали ежедневно ходить пешком не менее часа

Врач ЛФК Шишонин призвал гулять минимум по часу для оздоровления организма

Врач ЛФК Александр Шишонин рассказал, что сегодня люди мало двигаются, из-за чего у них развивается множество болезней. В беседе с aif.ru доктор призвал ходить пешком, чтобы поддерживать иммунитет.

По словам врача, ежедневные прогулки на свежем воздухе снижают риск гипертонии, остеохондроза, атеросклероза, сахарного диабета и рака. «Если вы будете ходить хотя бы по одному часу в день, то очень скоро почувствуете себя лучше. При этом следует гулять не расслабленно, а в таком темпе, чтобы организм почувствовал нагрузку. Лучше этого ничего не придумаешь», — объяснил Шишонин.

Врач порекомендовал гулять по пять-семь километров в день. Он уточнил, что для оздоровления достаточно ходить минимум 50-60 минут подряд. После 40-й минуты пешей прогулки происходит выброс в кровь благотворно влияющих на иммунитет гормонов, подчеркнул специалист.

Шишонин обратил внимание на то, что гулять нужно каждый день, в идеале — утром и вечером. «Не думайте, что можно получить какой-то позитивный эффект, погуляв раз в неделю, а потом сидеть на диване с пультом от телевизора и радоваться тому, что вы восстановили здоровье. На самом деле, моя мечта заключается в том, чтобы люди выходили на часовую прогулку как утром, так и вечером. Утренняя активность даст заряд энергии на весь день, а вечерняя — обеспечит хороший здоровый сон», — добавил врач.

Ранее Шишонин назвал способ понизить давление за полторы минуты. Справиться со скачком давления могут помочь простые физические упражнения, которые он подробно описал.