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03:30, 4 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Мексике и попробовала блюдо с оскорбительным для русских названием

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pablo Alcala / Staff / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и попробовала блюдо с оскорбительным для русских людей названием. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она вместе с молодым человеком зашла в кафе, где официантка предложила им попробовать блюдо huevos rancheros. Девушка удивилась, поскольку не сразу поняла, что мексиканка вовсе не хотела их обидеть. Оказалось, что речь идет о яйцах с кукурузными лепешками, политыми острым томатным соусом.

Ранее эта же тревел-блогерша описала бесящие ее особенности менталитета мексиканцев. В частности, она обратила внимание на их непунктуальность и чрезмерную общительность.

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