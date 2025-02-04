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12:40, 4 февраля 2025Россия

В Совфеде назвали возможную тему для созыва Россией заседания СБ ООН по Украине

Сенатор Джабаров: РФ могла созвать СБ ООН из-за жертв в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Любая встреча, которую Россия инициирует в Совете Безопасности ООН, всегда обоснована конкретными причинами, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможную тему для созыва заседания всемирной организации.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о том, что Российская Федерация планирует в середине февраля запросить встречу Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине.

«Возможно, это связано с событиями, которые произошли в Курской области, когда были обнаружены невинные жертвы киевских бандитов: женщины, старики. Может, какая-то другая будет тема. У нас очень много проблем, связанных с нашим соседом. Мы хотим, чтобы мировая общественность знала, с кем мы боремся и кому многие страны оказывают помощь», — поделился сенатор.

До этого ООН обвинила Вооруженные силы Украины в военных преступлениях. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в докладе о ситуации на Украине сообщило, что украинские солдаты добивали дронами раненых российских военных на поле боя.

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