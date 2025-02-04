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08:35, 4 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о планах России созвать заседание СБ ООН по Украине

Полянский: Россия планирует в феврале созвать заседание СБ ООН по Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Россия планирует запросить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», — сообщил Полянский.

В январе первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации отмечал, что Москве важно посмотреть на идеи Трампа по завершению конфликта на Украине. По его словам, урегулирование конфликта является не просто «вопросом прекращения войны», так как речь идет об устранении причин кризиса.

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