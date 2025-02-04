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08:53, 4 февраля 2025Спорт

Трамп похвалил российского хоккеиста Бобровского

Трамп призвал включить российского хоккеиста Бобровского в Зал хоккейной славы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / USA TODAY Sports / Reuters

В ходе встречи с хоккеистами, тренерским штабом и персоналом «Флориды Пантерз» президент США Дональд Трамп заявил, что российский хоккеист и вратарь команды Сергей Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто. Запись фрагмента встречи опубликован на YouTube.

«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому. Он был невероятен!» — сказал американский лидер и пожал россиянину руку.

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Трамп сказал, что хоккеист был хорош, и предложил включить его в Зал хоккейной славы. Он подчеркнул, что Бобровский сделал «потрясающую работу», а давление в ходе игры на него было колоссальным.

«Флорида Пантерз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24.

Ранее Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил, что тот отлично делает свое дело. В свою очередь, Овечкин сказал, что ему приятны слова политика.

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