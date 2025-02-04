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20:14, 4 февраля 2025Мир

В Германии нашли секретный нацистский ангар для самолетов

Bild: В Германии историк Кюн обнаружил секретный нацистский ангар для самолетов
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

В Германии историк Мирко Кюн обнаружил в лесу секретный нацистский ангар для самолетов. Об этом сообщает Bild.

«Здесь, прямо рядом с аэродромом, нацисты построили подземный ангар для самолетов», — сообщил Кюн.

По словам историка, опознать обнаруженный объект он смог благодаря старым снимкам с воздуха и документальным свидетельствам. Ангар был известен под кодовым названием «Альпендоле» и был построен советскими военнопленными. Его длина составляет 200 метров, а ширина — 25 метров. Высота строения составляет не менее пяти метров. Ангар мог вмещать до 10 самолетов.

В ноябре 2024 года британская семейная пара решила отремонтировать постройки на участке и обнаружила бункер времен Второй мировой войны.

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