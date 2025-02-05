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15:43, 5 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Синоптик Вильфанд: В Москве на выходных ожидается солнечная погода без осадков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ясная погода без осадков ожидается до конца недели в Москве. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в ночь на четверг, 6 февраля, столбики термометров в Москве покажут от минус трех до пяти градусов, а днем около нуля. В Подмосковье при этом температура будет слабоотрицательной на протяжении всего дня, уточнил он.

«В четверг уже (прогнозируется) переменная область с частыми прояснениями, а в пятницу — небольшая облачность, солнце будет от восхода до заката. Затем до конца недели будет очень солнечная погода, что соответствует антициклональному режиму, никаких осадков не будет», — поделился информацией Вильфанд.

Специалист объяснил, что при антициклоне не бывает сильных ветров, и стоит преимущественно маловетреная погода. В пятницу ночью, 7 февраля, в городе прогнозируется от минус четыре до минус шести градусов, по области — до минус восьми градусов. В дневные воздух в столице прогреется до минус одного-двух градусов, в области — до минус пяти градусов.

Что касается выходных, то Вильфанд уточнил, что погода будет солнечной и в целом похожей на ту, что будет наблюдаться в четверг и пятницу. Аналогичный температурный фон, добавил он, будет во многих соседних с московским регионах, включая Северо-Западный федеральный округ.

Ранее врач Андрей Кондрахин призвал москвичей отказаться от кофе 8 и 9 февраля, когда прогнозируется рекордно высокое давление.

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