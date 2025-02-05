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12:28, 5 февраля 2025Забота о себе

Некоторым мужчинам посоветовали отказаться от острой пищи

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог, хирург международного медицинского центра «Синай», кандидат медицинских наук Евгений Ткаченко перечислил мужчинам несколько полезных привычек, которые помогут улучшить состояние при аденоме простаты. О них врач рассказал «Ленте.ру».

По словам Ткаченко, аденома простаты — распространенное заболевание: оно развивается примерно у половины мужчин старше 50 лет. Главным симптомом заболевания врач назвал постоянные позывы в туалет, причем такой силы, что мужчина вынужден повсюду искать уборную. Также болезнь часто провоцирует проблемы с мочеиспусканием и с потенцией.

Полностью решить эту проблему, как объяснил Ткаченко, поможет только правильно подобранное и вовремя начатое лечение. При этом облегчить свое состояние и ускорить процесс выздоровления мужчины могут, если будут следовать нескольким рекомендациям. Прежде всего уролог посоветовал людям с диагностированной аденомой простаты отказаться от алкоголя и острой пищи. Также, по его словам, при этом заболевании очень важно не переохлаждаться и не терпеть позывы к мочеиспусканию и регулярно ходить в туалет, чтобы не спровоцировать обострение заболевания. «Раньше в случаях осложнений пациентам делали операции. Сейчас применяют инновационные аппаратные методы лечения. Но это не означает, что нужно попустительски относиться к своему здоровью. Пациенты должны следовать строгим указаниям врачей, чтобы облегчить и свое состояние, и процесс лечения», — подытожил Ткаченко.

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