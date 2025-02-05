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15:48, 5 февраля 2025Ценности

Невеста перешила бабушкино свадебное платье и вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: @katieklinefelter

Блогерша Кэти Клинфелдер Брюдер перешила бабушкино свадебное платье и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 28,5 тысячи подписчиков.

В размещенном видео инфлюэнсерша рассказала, что захотела отдать дань уважения бабушке, надев на свою церемонию ее платье, в котором она выходила замуж в 1948 году. Но при этом невеста отметила, что решила его переделать. Она отрезала атласные рукава и шлейф, а также сделала небольшой разрез на подоле и сшила из этой же ткани длинную повязку на шею. По ее словам, на эту работу ушло 12 месяцев.

Фото: @katieklinefelter

Однако пользователи сети разошлись во мнениях по поводу поступка девушки и принялись его обсуждать в комментариях под постом. «Больно видеть, как такое платье теряет весь свой шарм», «Это была часть истории», «Тебе просто нужно было сшить платье. Вместо этого ты вырвала из него все уникальное и особенное!», «Теперь это выглядит так просто и скучно», «Все говорят, что она испортила его, но это был ее день и ее платье», «Мне это очень нравится!», «Что лучше: пусть платье сгниет и превратится в ничто или его переделают для нового использования?» — писали они.

В январе сообщалось, что невеста Лорен Эйвери Холмс смыла макияж за 20 минут до свадьбы и разозлила пользователей сети.

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