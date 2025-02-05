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09:48, 5 февраля 2025Мир

Никарагуа со скандалом вышла из организации ООН по борьбе с голодом. Власти возмутил доклад о положении дел в стране

Никарагуа объявила о выходе из ФАО после доклада о положении дел в стране
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Никарагуа со скандалом заявила о решении выйти из продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО) из-за несогласия с докладом о положении дел в стране. Об этом говорится в ноте министра иностранных дел страны Вальдрака Джентске гендиректору ФАО Цюй Дуню.

Возмущение вызвал доклад «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире — 2024 год». Никарагуа утверждает, что он был распространен «в злонамеренной манере с политическими целями». Отмечается, что в документе публикуется информация и данные о стране, которые не были санкционированы и подтверждены правительством Никарагуа.

Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. Соответственно, мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа

письмо главы МИД Никарагуа Вальдрака Джентске на имя гендиректора ФАО

Никарагуа обвинила ФАО в дискредитации правительства

Власти латиноамериканской страны убеждены, что подобные действия организации ООН привели к ложным выводам, а в итоге — к дискредитации правительства Никарагуа и ее политиков в борьбе против нищеты и за продовольственную безопасность.

Согласно докладу ФАО, в 2022 году доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, составила 27,3 процента или почти 1,9 миллиона человек. Организация включила Никарагуа в число стран с дефицитом продовольствия. Говорилось, что в 2021-2023 годах распространенность недоедания была на уровне 3,67–4,61 процента.

В ФАО предрекли увеличение числа голодающих в мире

Ситуация с продовольствием может ухудшиться в ближайшее время еще в 17 странах мира, предупреждал ранее директор отделения ФАО по связям с РФ Олег Кобяков. На увеличение числа голодающих в мире влияют разные факторы, в том числе вооруженные конфликты, стихийные бедствия и глобальное изменение климата. Под угрозой находится ряд африканских стран и сектор Газа. Есть и традиционно горячие точки голода — Йемен, Судан, Южный Судан.

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ООН также прогнозировала значительный рост числа испытывающих угрозу голода людей к 2050 году. «По прогнозам, изменение климата поставит под угрозу голода еще до 80 миллионов человек к середине этого века, создавая поистине ужасающие масштабы отчаяния и нужды», — говорил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

ФАО — учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе с голодом. ФАО работает в более чем 130 странах мира, в нее входит 195 участников (194 страны и Евросоюз).

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