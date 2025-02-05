Полковник объяснил значение контроля России над Барановкой и Новомлынском

Полковник Матвийчук: взятие Барановки откроет ВС РФ путь к Покровску

Взятие Вооруженными силами (ВС) РФ под контроль населенного пункт Барановка в Донецкой народной республике (ДНР) откроет Российской армии путь к Покровску, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Значение перехода под контроль Барановки и Новомлынска в Харьковской области специалист объяснил «Ленте.ру».

5 февраля стало известно, что российские войска взяли под контроль Барановку в ДНР. В Минобороны уточнили, что в боях за населенный пункт участвовала группировка войск «Центр». В ходе боевых действий на этом участке Вооруженные силы Украины потеряли более 500 бойцов, а также несколько единиц техники. В этот же день в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль села Новомлынск в Харьковской области.

«Российское продвижение развивается в самых разных направления под ДНР. Тут речь идет о покровском направлении: Покровск — это логистический хаб, промышленная зона, которая, если мы ее возьмем, значительно усугубит положение ВСУ в экономическом и финансовом направлениях», — объяснил Матвийчук.

Говоря о взятии Новомлынска Харьковской области, специалист объяснил, что работа в этом направлении нацелена на выход к Купянску.

5 февраля сообщалось, что российские войска продолжают расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Предположительно, бойцы планируют создать еще одну точку давления на ВСУ, а также установить контроль над Великим Бурлуком, что может заставить украинскую армию растянуть оборону Волчанска.

До этого украинский аналитический проект DeepState подтвердил продвижение подразделений армии России в районе Купянска. Отмечается, что российские военные значительно расширили плацдарм к югу от населенного пункта Западное.