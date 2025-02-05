Россиянка описала поездку в Мексику фразой «расслабляться не стоит ни на минуту»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о нюансах этой страны, омрачивших поездку. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что с виду мексиканцы приветливые и добродушные, почти как персонажи из мультфильма «Тайна Коко». Но за несколько дней пребывания в этой стране она поняла, что расслабляться не стоит ни на минуту.

«Местные — как большие дети: если не присматривать за своими вещами, натворят дел, а отвечать потом никто не будет. В полицию обращаться бесполезно. Местные мило улыбаются, а потом невзначай обсчитают тебя на кассе или "забывают" принести сдачу», — такими фразами описала свой опыт россиянка, добавив, что мексиканцы делают это не из злого умысла, а потому что там так принято.

Ершова сравнила жизнь туристов в Мексике со странной игрой, в которой местные делают вид, что помогают, а на самом деле ждут в ответ денег, даже если помощи у них не просили.

«Мне тут в голову пришло замечательное описание Мексики, ведь после спокойной и упорядоченной Америки, где все по правилам, Мексика — это как аттракцион без ремней безопасности. Здесь нужно быть настороже, держать кошелек ближе к трусам и помнить: бесплатного в этой стране ничего нет», — предупредила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла свой главных страх во время поездки в Мексику. Она призналась, что опасается бродячих собак, которые часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо.