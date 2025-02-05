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14:47, 5 февраля 2025Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров на борту вернулся в аэропорт сразу после вылета из-за поломки

PYOK: Самолет Delta Air Lines вернулся сразу после вылета из-за поломки
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mike Blake / Reuters

Самолет авиакомпании Delta Air Lines почти с тремя сотнями пассажиров на борту вернулся в аэропорт сразу после вылета из-за поломки. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

2 февраля Airbus A330 с 286 пассажирами выполнял трансатлантический рейс из аэропорта Миннеаполиса в Амстердам, Нидерланды. Через несколько минут после отправления у лайнера возникла неисправность с закрылками.

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Сначала пилоты ушли в зону ожидания, а затем запросили приоритетную посадку и вернулись в авиагавань. Отмечается, что самолет был заправлен топливом на восемь часов полета и не успел выработать его, поэтому сел с перегрузом.

Через несколько часов воздушному судну дали разрешение на повторный взлет, однако во время руления на полосе человеку стало плохо, и борт вернулся к выходу на посадку.

К тому времени у пилотов и бортпроводников, которым предстояло лететь в Европу, истекло рабочее время. Авиакомпании пришлось снова отложить вылет и разместить пассажиров в отеле.

Ранее самолет Air Canada Rouge вернулся в аэропорт вылета в США из-за сильного дыма на борту. Пассажирам рейса пришлось дышать через кислородные маски.

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