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08:10, 5 февраля 2025Экономика

Состоятельных россиян уличили в просрочке ипотеки

Росстат: Состоятельные россияне чаще других не платят по ипотеке
Мария Черкасова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В июле-сентябре прошлого года доля семей, которые не смогли внести обязательный платеж по ипотеке, выросла до максимума со второго квартала 2023 года за счет неплатежей среди самых состоятельных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

С трудностями при внесении платежа хотя бы раз в течение квартала в июле-сентябре прошлого года столкнулись 4,9 процента по отношению к 4,8 процента годом ранее. Это стало максимальным значением со второго квартала 2023 года (5,5 процента).

Россияне с наиболее высокими доходами стали единственной группой, где выросло количество просроченных платежей. По итогам третьего квартала их стало 7,7 процента от всех заемщиков с наиболее высокими доходами, что является наибольшим значением с первого квартала 2021 года.

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Среди наименее состоятельных россиян с ипотекой доля столкнувшихся с трудностями при внесении займа за год снизилась на один процентный пункт, достигнув 3,5 процента.

Жители городов стали сталкиваться с проблемами при погашении кредита чаще — таких оказалось 4,9 процента. Среди жителей сел таких стало меньше, их количество сократилось на один процентный пункт.

Объем просроченных ипотечных платежей в России к декабрю 2024 года превысил 101,7 миллиарда рублей. Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года по сравнению с 2023-м в денежном эквиваленте ускорилось в 13 раз.

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