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13:24, 5 февраля 2025Спорт

Тренер «Динамо» сравнил футболистов клуба с дураками

Тренер «Динамо» Личка о поражении «Краснодару» в Зимнем Кубке: Бегали как дураки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении «Краснодару» в Зимнем Кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, игрокам не хватило желания победить. «Каждый сыграл 45 минут. До этого у них была силовая и две тренировки. Я понимаю, но профессиональный футболист, думаю, может отыграть тайм. Когда ты устал, надо играть головой, а не бегать как дурак. Мы бегали как дураки», — заявил Личка.

4 февраля «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:1. Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий Джон Кордоба. С 57-й минуты москвичи играли в меньшинстве.

Участие в Зимнем Кубке также принимают «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал турнира, где поборются за трофей.

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