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НХЛ — регулярный чемпионат
12:41, 5 февраля 2025Спорт

В НХЛ высказались об участии россиян в Олимпиаде-2026

Дэйли: НХЛ не влияет на решение МОК об участии сборной России в Играх-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Билл Дэйли

Билл Дэйли . Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация не может повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе участия сборной России в Играх-2026. Его слова приводит Odds.ru.

«Мы не имеем никакого контроля над тем, что МОК может решить в отношении участия российских хоккеистов в Олимпийских играх», — заявил Дэйли.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента МОК в марте 2025-го.

Ранее руководство НХЛ объявило, что игроки лиги примут участие в Играх 2026 и 2030 годов. Олимпиады 2018 и 2022 годов представители НХЛ пропустили.

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