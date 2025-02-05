В НХЛ высказались об участии россиян в Олимпиаде-2026

Дэйли: НХЛ не влияет на решение МОК об участии сборной России в Играх-2026

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация не может повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе участия сборной России в Играх-2026. Его слова приводит Odds.ru.

«Мы не имеем никакого контроля над тем, что МОК может решить в отношении участия российских хоккеистов в Олимпийских играх», — заявил Дэйли.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента МОК в марте 2025-го.

Ранее руководство НХЛ объявило, что игроки лиги примут участие в Играх 2026 и 2030 годов. Олимпиады 2018 и 2022 годов представители НХЛ пропустили.