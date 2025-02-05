Врач оценила эффективность лечения водкой

Терапевт Тен: Алкоголь при простуде угнетает иммунную систему

Водка не оказывает лечебного воздействия на организм, хотя в народной медицине ее и применяют при различных заболеваниях, заявила терапевт Зарема Тен. Эффективность лечения доктор оценила в беседе с ОСН.

«В прошлом не было доступа к современным препаратам, а крепкий алкоголь временно притуплял боль и создавал иллюзию улучшения. Сегодня такие методы вызывают споры: ВОЗ предупреждает, что безопасной дозы алкоголя не существует», — заверила врач.

По словам доктора, в реальности алкоголь не помогает при простуде, а только угнетает иммунную систему и ускоряет потерю тепла организмом. Тен заверила, что спиртное также не помогает при бессоннице. На самом деле алкоголь лишь нарушает структуру сна и подавляет фазу быстрого сна, необходимую для восстановления мозга, из-за чего человек просыпается разбитым. Терапевт также подчеркнула, что спиртное не уменьшает боль при язве желудка — в этом случае оно строго противопоказано.

При этом Тен уточнила, что в некоторых случаях использовать алкоголь для лечения все-таки можно. В частности, спиртное может быть антисептиком для обработки ран, если нет никаких других средств. «Важно понимать, что водка не лечит, а лишь оказывает симптоматическое действие», — добавила доктор.

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для здоровья. Среди многих побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как белая горячка.

