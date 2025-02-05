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16:01, 5 февраля 2025Спорт

Выступающий в США российский баскетболист получил сообщения с пожеланиями смерти

Играющий в США баскетболист Демин получил сообщения с пожеланиями смерти
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / Reuters

Российский баскетболист Егор Демин, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) за Университет Бригама Янга получил сообщения с угрозами. Скриншотом он поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователь под ником prettyflakko2025 написал Демину три сообщения с пожеланиями смерти. Первые два сообщения датированы 28 ноября, еще одно — 4 февраля. Россиянин замазал нецензурные слова на скриншоте.

18-летний Демин дебютировал в NCAA в 2024 году. До этого он играл за мадридский «Реал».

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сравнил безопасность в России и США. «Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — поделился он.

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