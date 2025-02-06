Академия Плющенко запросила у государства 19,5 миллиона на ледовое шоу

Академия Плющенко запросила у государства 19,5 миллиона рублей на ледовое шоу

Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» обратилась в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) с заявкой на грант. Об этом сообщается на сайте фонда.

Академия рассчитывает получить от государства 19,5 миллиона рублей на постановку ледового шоу «Спящая красавица». Общая сумма на реализацию проекта превышает 168 миллионов рублей, большую часть средств обеспечит софинансирование.

«Наша основная задача — защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. В том числе через культуру и спорт», — говорится в обосновании заявки.

Ранее ПФКИ отказал в гранте на ледовое шоу олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Спортсменка хотела получить у государства более 74 миллионов рублей, при этом других источников финансирования постановки не предусматривалось.