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09:32, 6 февраля 2025Забота о себе

Ариана Гранде рассказала о борьбе с психическими расстройствами

Певица Ариана Гранде призналась, что проходила терапию из-за ПТСР и депрессии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Ариана Гранде призналась, что из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) ей пришлось искать помощи у терапевта. О борьбе с психическими заболеваниями 31-летняя звезда рассказала в выпуске подкаста Hollywood Reporter Awards Chatter, пишет издание People.

По словам Гранде, свои альбомы Sweetener и Thank U, Next она выпустила в 2018 и 2019 годах на фоне серьезных ментальных проблем. «Я проходила через много терапии, имела дело с ПТСР и всеми видами горя, депрессии и тревоги. Я, конечно, относилась к этому очень серьезно, но и музыка была частью лечения, она сильно способствовала спасению моей жизни», — призналась певица, добавив, что это были темные времена.

По словам Гранде, развитию ее проблем с психикой способствовали произошедший во время ее концерта в Манчестере в 2017 году теракт и расставание с рэпером Маком Миллером, которого не стало через четыре месяца после разрыва отношений.

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