Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
15:15 (Мск)
Фабиан Марожан
Роттердам
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
14:08, 6 февраля 2025Спорт

Фитнес-тренер перечислила эффективные способы размяться в офисе

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Антонина Гампер перечислила эффективные способы размяться в офисе. Ее слова передает «Пятый канал».

Для хорошего кровообращения Гампер посоветовала выполняться приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле. Также она предложила подниматься пешком по лестнице. Помочь получить и сохранить красивую осанку помогут махи согнутыми в локтях или прямыми руками в стороны, отжимания от стола или стены, упражнение «стульчик у стены».

Чтобы снять напряжение и скованность, тренер рекомендовала делать медленное сгибание и разгибание кистей и ступней вперед-назад, круговые движения кистями, согнутыми в локтях руками и плечами, махи прямыми руками вверх и вниз, заведение рук за спину и сцепление их в замок, а также подъем рук высоко над головой стоя с последующим опусканием до пола и наклоном туловища.

Гампер отметила, что в хорошую погоду упражнения можно выполнять на улице. «Совсем незаметно не получится, иначе это будет просто абсолютно неэффективно. Но не стоит стесняться коллег и взгляда со стороны. Сейчас весь мир заточен на ЗОЖ», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Крейг Баллантайн назвал лучшие упражнения для борьбы с лишним весом. Он рекомендовал выполнять планку, велосипед, упражнение «мертвый жук», приседания с прыжками и прыжки на скакалке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      В России стали чаще загрязнять воду

      Главврача российского перинатального центра заподозрили в растрате

      Туристка отправилась в путешествие всей жизни и не выжила из-за отравления пестицидами

      Фитнес-тренер перечислила эффективные способы размяться в офисе

      Бен Стиллер опроверг получение денег за поездку на Украину

      Россиянки рассказали о настойчивых призывах солдат ВСУ выехать на Украину

      Российские войска поразили скопление техники и бойцов ВСУ в Херсоне

      Работавшая на российского предпринимателя бухгалтер похитила у него 26 миллионов рублей

      «Радиостанция Судного дня» передала очередное загадочное сообщение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше