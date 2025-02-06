Фитнес-тренер перечислила эффективные способы размяться в офисе

Фитнес-тренер Антонина Гампер перечислила эффективные способы размяться в офисе. Ее слова передает «Пятый канал».

Для хорошего кровообращения Гампер посоветовала выполняться приседания, выпады, подъем и разгибание ног сидя на стуле. Также она предложила подниматься пешком по лестнице. Помочь получить и сохранить красивую осанку помогут махи согнутыми в локтях или прямыми руками в стороны, отжимания от стола или стены, упражнение «стульчик у стены».

Чтобы снять напряжение и скованность, тренер рекомендовала делать медленное сгибание и разгибание кистей и ступней вперед-назад, круговые движения кистями, согнутыми в локтях руками и плечами, махи прямыми руками вверх и вниз, заведение рук за спину и сцепление их в замок, а также подъем рук высоко над головой стоя с последующим опусканием до пола и наклоном туловища.

Гампер отметила, что в хорошую погоду упражнения можно выполнять на улице. «Совсем незаметно не получится, иначе это будет просто абсолютно неэффективно. Но не стоит стесняться коллег и взгляда со стороны. Сейчас весь мир заточен на ЗОЖ», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Крейг Баллантайн назвал лучшие упражнения для борьбы с лишним весом. Он рекомендовал выполнять планку, велосипед, упражнение «мертвый жук», приседания с прыжками и прыжки на скакалке.