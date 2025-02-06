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13:30, 6 февраля 2025Наука и техника

Пользователи iPhone 7 получат по 200 долларов

Apple выплатит по $200 пользователям iPhone 7 с дефектом в рамках соглашения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Корпорация Apple урегулировала спор с пользователями смартфонов iPhone 7 и согласилась выплатить компенсацию. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В 2023 году представители компании и пользователей смартфонов Apple пришли к соглашению. IT-гигант согласился выплатить пользователям дефектных iPhone 7 и 7 Plus компенсацию за неполадку, связанную со звуком в устройстве. На выплаты Apple потратит 35 миллионов долларов.

Проблема, известная как Loop Disease, касалась неполадок с аудиочипом IC в смартфонах, из-за которых звук в iPhone мог время от времени выключаться. Пользователи с подтвержденным дефектом iPhone 7 или 7 Plus смогут получить от 50 долларов в качестве компенсации. Журналисты отметили, что средний размер выплаты составит 200 долларов, максимальный — 350 долларов.

В рамках соглашения Apple оставила за собой право не признавать, что проблема со звуком в устройствах произошла по вине производителя. Смартфоны iPhone 7 и 7 Plus были представлены в сентября 2016 года.

В начале февраля корпорация Apple урегулировала многолетний спор с владельцами умных часов, которые утверждали, что девайс может нанести физические увечья пользователям. Потребители получили право на выплату в размере от 50 до 60 долларов.

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