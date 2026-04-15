Психиатр дал характеристику Трампу

Психиатр Шуров: Трамп является грандиозным нарциссом

Психиатр и нарколог Василий Шуров дал характеристику президенту США Дональду Трампу. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Эксперт обратил внимание, что глава Белого дома не переносит критику настолько, что поругался со всеми людьми, которые помогли ему прийти к власти. Более того, он даже «наехал» на Папу Римского Льва XIV, заявив, что глава католической церкви «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью.

«Что не так с Трампом? На мой взгляд, все абсолютно так. Грандиозный, желающий быть ньюсмейкером номер один нарцисс», — заявил Шуров.

13 апреля Трамп разместил в своей соцсети Truth Social картинку, на которой он в светлой одежде с красной накидкой возлагает руку на лежащего на больничной койке. После шквала критики он удалил публикацию и заявил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, будто он опубликовал фото с собой в образе Иисуса Христа.