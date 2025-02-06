МОК направил приглашения на Олимпиаду-2026 национальным комитетам

МОК направил приглашения на Олимпиаду-2026 в Италии национальным комитетам

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии национальным комитетам (НОК). Об этом сообщается на сайте МОК.

«Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростертыми объятиями», — заявил глава МОК Томас Бах.

Функционер вскоре сложит полномочия на посту президента МОК. Нового главу организации выберут 20 марта.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года. Игры примут два города: Милан и Кортина-д’Ампеццо.