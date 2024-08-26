Назван еще один кандидат на пост главы МОК

Василий Титов назвал главу FIG Ватанабэ кандидатом на пост президента МОК

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов назвал главу Международной федерации гимнастики (FIG) японца Моринари Ватанабэ одним из кандидатов на пост руководителя Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит ТАСС.

Титов посчитал, что избрание Ватанабэ было бы неплохим вариантом для российского спорта, так как FIG приняла решение о возврате отечественных гимнастов на международные соревнования. «Он понимает, что без россиян спорта не может быть», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал фаворита в борьбе за пост президента МОК. По его словам, это глава Worls Athletics Себастьян Коу. Сам Коу рассказал, что подумает о том, чтобы побороться за эту должность.

10 августа немец Томас Бах объявил о скором уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.