Олимпийская чемпионка опровергла госпитализацию

Олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла госпитализацию словами «это бред»

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова опровергла в своем Telegram-канале информацию о госпитализации.

Мастеркова записала видео, на котором сообщила, что находится дома, и попросила не переживать за нее. «Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Это бред», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у 57-летней спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга и ее госпитализировали. Отмечалось, что Мастеркову отпустили домой после введения противоопухолевых препаратов.

Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка 1996 года на дистанциях 800 и 1500 метров. Также в ее активе золотые медали чемпионата мира-1999 и чемпионата Европы-1998 на дистанции 1500 метров.