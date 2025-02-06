Отмену сборов для проходящих по Панамскому каналу судов из США опровергли

Управление Панамского канала опровергло информацию об отмене сборов для принадлежащих американским властям судов. Об этом сообщает РИА Новости.
За несколько часов до этого в Госдепе США заявили, что власти Панамы приняли соответствующее решение, которое позволит американским властям экономить миллионы долларов ежегодно. Помимо этого, в четверг стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора договорились о расширении сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран.
Как уточняет агентство, руководство канала указало в соцсетях, что в положение о транзитных пошлинах и других сборах никаких корректировок не вносилось, а также указало на готовность «установить диалог с соответствующими должностными лицами США относительно транзита военных кораблей».
Ранее госсекретарь Марко Рубио предупредил главу Панамы, что президент США Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. По словам американского спецпредставителя по Латинской Америке Маурисио Клавера-Кароне, администрация Трампа считает, что канал является стратегическим активом, который не может контролироваться Китаем «ни де-факто, ни де-юре».