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09:20, 6 февраля 2025Экономика

Отмену сборов для проходящих по Панамскому каналу судов из США опровергли

РИА Новости: Панамский канал опроверг отмену сборов для принадлежащих США судов
Дмитрий Воронин

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Управление Панамского канала опровергло информацию об отмене сборов для принадлежащих американским властям судов. Об этом сообщает РИА Новости.

За несколько часов до этого в Госдепе США заявили, что власти Панамы приняли соответствующее решение, которое позволит американским властям экономить миллионы долларов ежегодно. Помимо этого, в четверг стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора договорились о расширении сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран.

Как уточняет агентство, руководство канала указало в соцсетях, что в положение о транзитных пошлинах и других сборах никаких корректировок не вносилось, а также указало на готовность «установить диалог с соответствующими должностными лицами США относительно транзита военных кораблей».

Ранее госсекретарь Марко Рубио предупредил главу Панамы, что президент США Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. По словам американского спецпредставителя по Латинской Америке Маурисио Клавера-Кароне, администрация Трампа считает, что канал является стратегическим активом, который не может контролироваться Китаем «ни де-факто, ни де-юре».

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