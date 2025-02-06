Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали в Москве из-за опухоли мозга

В Москве госпитализировали двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову. У нее диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.

По сведениям источника, спортсменке ввели внутривенно противоопухолевые препараты и отпустили домой с условием наблюдения у онколога. Состояние Мастерковой врачи оценили как удовлетворительное. Однако сообщается, что симптомы болезни сохраняются. Врачи запретили чемпионке заниматься какой-либо тяжелой работой.

Мастерковой 57 лет. На Играх 1996 года в Атланте она завоевала золото в беге на дистанциях 800 и 1500 метров.

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

Летом 2024 года Мастеркова уже попадала в больницу

Известно, что летом 2024 года Светлана Мастеркова уже попадала в больницу, когда стала терять речь при физических нагрузках и стрессе. Врачи подозревали у нее инсульт, но он не подтвердился. Обнаружилась опухоль в голове.

По данным Mash, спустя полтора месяца спортсменку прооперировали — удалили опухоль микрохирургическим путем, после чего она прошла несколько курсов химиотерапии.

В связи с этим у спортсменки начались серьезные проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Мастеркова является двукратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира

Светлана Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции. Она родилась в городе Ачинске Красноярского края. Мастеркова является двукратной олимпийской чемпионкой на Олимпиаде в Атланте 1996 года и чемпионкой мира 1999 года.

Спортивную карьеру Мастеркова начала как бегунья на 800 метров. В 1991 году на этой дистанции она выиграла последний в истории чемпионат СССР и завоевала путевку на мировое первенство. На чемпионате мира 1991 года в Токио она заняла восьмое место.

14 августа 1996 года Мастеркова установила мировой рекорд в беге на одну милю — 4.12,56, а через девять дней, 23 августа 1996 года, — мировой рекорд в беге на 1000 метров. Кроме того, в течение 23 лет она была мировой рекордсменкой в беге на милю в открытых помещениях. Травма ноги помешала российской спортсменке повторить свой успех на Олимпийских играх 2000 года в австралийском Сиднее.

Мастеркова завершила спортивную карьеру в 2003 году. После этого чемпионка работала спортивным телекомментатором на канале НТВ +, принимала участие в различных телевизионных шоу и была директором московского Дворца детского спорта. Кроме того, она является обладательницей ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, носит звание заслуженного мастера спорта России и лучшего атлета мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.