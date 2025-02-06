Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 6 февраля 2025Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл способы легко попасть в Европу в 2025 году

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @egor_melo

Российский тревел-блогер раскрыл способы легко попасть в Европу в 2025 году. Об этом он рассказал в ролике на своей странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео рассмотрел направления, через которые удобнее всего попасть в европейские страны, и разделил их на два уровня: «лайт» и «оптимум». В случае с «лайт»-перелетами речь идет обо всех рейсах через Турцию и Азербайджан. Для этого достаточно выбрать билет на сайте агрегатора и оплатить его российской картой.

«Можно купить стыковочный билет одной авиакомпании. Это когда не нужно заново регистрироваться и забирать чемодан при посадке», — объяснил он.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

На уровне «оптимум» самый бюджетный вариант — транзит через Ереван. Единственный минус этого способа в том, что со стыковкой летает лишь одна авиакомпания — Fly One. Во всех остальных случаях придется брать отдельные билеты и каждый раз получать и сдавать багаж.

Ранее этот же тревел-блогер назвал страны Европы, которые сложнее всех выдают визы россиянам. В первую очередь автор ролика упомянул Германию и Швейцарию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше