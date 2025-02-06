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08:59, 6 февраля 2025Мир

Трамп захотел построить в Белом доме бальный зал

Трамп пообещал предложить самому себе построить в Белом доме бальный зал
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп захотел построить бальный зал для Белого дома. Он пообещал обдумать собственное предложение на встрече с прессой после подписания указа о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте, передает РИА Новости.

«Я строю красивые бальные залы. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приемов», — раскрыл свои планы американский лидер.

По его словам, он сделал предложение по строительству бального зала еще раньше, направив его администрации экс-президента США Джо Байдена, но не получил ответа.

«Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?.. Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел», — сказал Трамп. Он добавил, что этот зал «ничего не будет стоить».

Ранее Трамп допустил возможность участия в следующих выборах президента США. Он подчеркнул, что собрал много денег для следующей гонки, но не уверен, что будет использовать их для себя.

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