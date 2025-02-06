В Carlsberg назвали полученную за «Балтику» сумму

Carlsberg подтвердила получение около $320 млн при продаже «Балтики»

Carlsberg Group подтвердила получение при продаже пивоваренной компании «Балтика» 2,3 миллиарда крон, или примерно 320 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на годовой финансовый отчет датского холдинга сообщает «Интерфакс».

Сделка по продаже бизнеса, как и планировалось, была закрыта в конце 2024 года.

Сумму, которую получит Carlsberg от частных российских инвесторов, среди которых называли топ-менеджеров «Балтики», ранее приводило агентство Reuters.

Carlsberg объявила об уходе из РФ в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на российский бизнес, но не назвал точных сроков завершения продажи активов. Месяцем позже президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. В ответ Carlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой» и запретила ей продавать пиво под торговыми марками, принадлежащими группе.

Незадолго до того, как стало известно о заключении сделки с россиянами, в рамках которой, как указывает датская компания, урегулированы все нерешенные юридические споры, включая вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова. Его взяли под стражу годом ранее по делу о передаче Carlsberg прав на исконные бренды российского производителя пива.

В ноябре 2024 года участники процесса сообщили суду, что по соглашению между «Балтикой», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУай Ко» и «Карлсберг Азербайджан» права на бренд «Балтика» за пределами России вернулись российской стороне с 1 апреля. Отмечалось, что договоренность стала возможной благодаря Шерстенникову и «Балтика» к нему претензий не имеет.

Согласно материалам Carlsberg, на которые в четверг ссылается агентство, по итогам сделки компания сохранила 100-процентное владение своими «дочками» в Казахстане и Азербайджане.