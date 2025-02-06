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19:03, 6 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ сочли бесполезным вторжение в Курскую область

Daily Mail: В ВСУ считают бесполезным вторжение в Курскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают бесполезным вторжение в Курскую область. Их слова приводит газета Daily Mail.

Командир роты с позывным Браконьер называет действия ВСУ на курском направлении политической авантюрой. Daily Mail пишет, что командир начинает злиться на вопросы о боевых действиях в российском регионе.

«У нас там (в курском приграничье — прим. «Ленты.ру») нулевые [тактические] успехи. Нам это ни черта не нужно», — заявил военнослужащий.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские дроны стали «болью украинского контрнаступа». Он добавил, что ВСУ «воют» от невозможности ведения боев механизированными группами из-за беспилотников.

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