Глава КХЛ оценил уровень международных турниров без сборной России

Глава КХЛ Морозов: Чемпионаты мира без сборной России не имеют ценности

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил уровень международных турниров без сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, нам хочется видеть Россию на мировой арене. Мы понимаем, что без наших звезд, без российской сборной эти мероприятия — чемпионаты мира и другие — не имеют ценности», — заявил Морозов. По его мнению, турниры теряют значимость и для самих участников, так как побеждать на мировых аренах нужно лучших.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпийских играх-2026 будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян была Олимпиада-2022, где команда завоевала серебряные медали.