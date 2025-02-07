Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
1:2
Завершен
Зенит
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|21-й тур
Комо
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия — Серия А|24-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Лестер Сити
Кубок Англии|1/16 финала
ПСЖ
Сегодня
23:05 (Мск)
Монако
Франция — Лига 1|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:02, 7 февраля 2025Спорт

Глава КХЛ оценил уровень международных турниров без сборной России

Глава КХЛ Морозов: Чемпионаты мира без сборной России не имеют ценности
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил уровень международных турниров без сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, нам хочется видеть Россию на мировой арене. Мы понимаем, что без наших звезд, без российской сборной эти мероприятия — чемпионаты мира и другие — не имеют ценности», — заявил Морозов. По его мнению, турниры теряют значимость и для самих участников, так как побеждать на мировых аренах нужно лучших.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпийских играх-2026 будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян была Олимпиада-2022, где команда завоевала серебряные медали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Ротенберг оценил матчи сборной России во время международной изоляции

      Намечена дата запуска корабля «Прогресс МС-30» к МКС

      Россиянам назвали самое доступное безвизовое направление за границей

      Суд признал банкротом компанию Григория Лепса

      В России захотели проводить уроки полового воспитания в школах и рассказывать об абортах

      Сто человек задействовали в работах по поиску останков экс-мэра Самары

      Юлия Савичева назвала себя счастливой в ответ на обвинения в пластике

      В российском морге прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 миллионов рублей

      Бывший муж Жизель Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше