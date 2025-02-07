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НХЛ — регулярный чемпионат
12:51, 7 февраля 2025Спорт

Олимпийский чемпион назвал условие допуска сборной России по хоккею до Игр-2026

Васильев: российских хоккеистов допустят до ОИ-2026, если на этом настоит НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал условие допуска сборной России по хоккею до участия в Играх-2026. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению бывшего спортсмена, на участии россиян должна настоять Национальная хоккейная лига (НХЛ). «Она заявляет о себе на международном уровне все больше и больше. Я думаю, что если лига будет настаивать на участии сборной России, то никто даже не сможет этому препятствовать», — заявил Васильев.

4 февраля стало известно о недопуске сборной России к ЧМ-2026. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Сборная России по хоккею отстранена от всех международных соревнований. Впервые санкции были введены весной 2022 года, после этого они не раз продлевались.

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