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15:21, 7 февраля 2025Россия

Помощник покидающего комитет Госдумы по обороне генерала рассказал о его планах

Генерал Гурулев после смены работы в Госдуме продолжит работать в ДФО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Гурулев

Андрей Гурулев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Генерал Андрей Гурулев, который покинет комитет Госдумы по обороне, продолжит работу в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом заявил его помощник, слова которого приводит «Абзац».

«Перевод еще не состоялся, он только планируется, поэтому пока рано говорить о конкретных планах депутата. В целом Андрей Викторович продолжит активную работу в субъектах ДФО, из которых он был выбран в Госдуму», — сообщил он.

Помощник напомнил, что в ДФО входят девять регионов с индивидуальной спецификой, где местным властям нужна поддержка.

7 февраля стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о выводе Гурулева из состава комитета по обороне. Он перейдет на работу в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Генерал объяснил кадровую перестановку особенностями своей деятельности, так как он работает над вопросами, «которые касаются жизни граждан на местах».

Депутат в 2024 году выступал за ввод налога на бездетность в России. Его помощник Адам Ислуев в декабре устроил пьяный дебош в самолете, после чего его уволили.

ЖЗЛ
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