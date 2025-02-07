Россиянам назвали самое доступное безвизовое направление за границей

АТОР: Белоруссия остается самым доступным безвизовым зарубежным направлением

Белоруссию назвали самым доступным для россиян безвизовым заграничным направлением. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, спрос на экскурсионные туры в эту страну ближнего зарубежья в 2025 году остается высоким, в том числе в период межсезонья. В компании «Дельфин» отметили, что количество бронирований на февраль-март по сравнению с 2023 годом выросло в 1,5 раза, а у компании «Интурист» продажи зимой увеличились в 2,2 раза.

В АТОР также рассказали, что поездка в Белоруссию на три-четыре дня обойдется примерно от 43,5 тысячи рублей с человека (с перелетом и с готовой экскурсионной программой), а недельный тур вместе с авиабилетами туда и обратно — от 53,5 тысячи рублей с человека.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали чаще ездить в Белоруссию зимой. По данным компании «Алеан», спрос на экскурсионные туры в эту страну бывшего СССР в новогодние каникулы вырос в два раза.

