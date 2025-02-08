Чимаев высказался о получении гражданства ОАЭ

Хамзат Чимаев о получении гражданства ОАЭ: Человек мира

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев высказался о получении гражданства Объединенных Арабских Эмиратов. Его слова приводит Sport24.

Он отметил, что ОАЭ всегда ему помогают.« Сейчас Абу-Даби стал важной частью спорта, там постоянно проходят спортивные мероприятия», — заявил Чимаев.

Боец добавил, что у него никогда не было шведского паспорта.« В Швеции у меня друзья, я люблю Швецию. Люблю свою родину, Россию, люблю ОАЭ. Человек мира», — заявил спортсмен.

31 января Чимаев сообщил о получении паспорта ОАЭ. «Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — отметил спортсмен. Спортсмен родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.