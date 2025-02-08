Россиянин получил ожоги половины тела из-за внезапно вспыхнувшего моноколеса

Житель Москвы получил ожоги половины тела из-за взрыва аккумулятора моноколеса

Россиянин получил ожоги половины тела из-за моноколеса, которое внезапно вспыхнуло в его квартире. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел еще 5 января, но известно о нем стало только сейчас. Житель Москвы по имени Иван был дома с семьей и услышал странные звуки в коридоре. Он пошел проверить, что случилось, и увидел, что стоявший там гаджет был весь в огне.

Когда москвич взял одеяло, чтобы накинуть на колесо, аккумулятор устройства взорвался, и пламя перекинулось на мужчину. Как сообщает издание, Иван даже не почувствовал боли, потому что ему нужно было спасать близких и домашних животных.

В итоге россиян все же смог выкинуть горевший гаджет во двор. Он получил ожоги рук, ног, живота и лица. Пострадавшего отвезли в реанимацию НИИ им. Склифософского.

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