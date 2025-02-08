В МИД России призвали британцев содействовать расследованию нападения на журналистку

МИД РФ направило ноту посольству Британии из-за нападения на журналистку

МИД России направило посольству Британии в Москве официальную ноту в связи с расследованием инцидента с нападением дипломата на российскую журналистку, который произошел в октябре 2024 года в аэропорту Внуково. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, неоднократно отмечалось, что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российской прессы выходят за рамки приличий и не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства.

В МИД России ожидают от британской дипмиссии содействие в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту инцидента с журналисткой, призывают должным образом реагировать на обращения российских правоохранителей и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях.

Посольство Британии в России отказалось признать наличие оснований для возбуждения дела по заявлению российской журналистки, подчеркнули в дипмиссии РИА Новости.

МВД России 7 февраля сообщило о начале расследования по заявлению 23-летней журналистки, которая пыталась взять интервью у прибывших в Москву британских дипломатов. По ее словам, предположительно, сотрудник посольства Великобритании толкнул ее, когда она снимала и фотографировала.

23 октября 2024 года заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на журналистов во Внуково. Российские журналисты пытались задать вопрос дипломату, когда он внезапно вырвал бейдж у одного из представителей прессы. Затем он толкнул журналистку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.