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23:34, 9 февраля 2025Мир

Эрдоган ответил на предложение Трампа переселить жителей сектора Газа

Президент Турции Эрдоган заявил, что палестинцы будут жить в Газе и защищать ее
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном переселении палестинцев из сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам турецкого политика, никто не в силах «изгнать жителей Газы с их тысячелетней родины».

«Они будут продолжать оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу», — подчеркнул он.

Ранее Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

Вот это да!
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