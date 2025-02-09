Захарова: Зеленский сам рассказал, как быстро решить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сам рассказал, как быстро закончить конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — отметила дипломат.

Захарова также напомнила, что Россия всегда была готова к переговорному процессу, еще до начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине.