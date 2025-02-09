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10:00, 9 февраля 2025Мир

В МИД России назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

Захарова: Зеленский сам рассказал, как быстро решить конфликт на Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сам рассказал, как быстро закончить конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — отметила дипломат.

Захарова также напомнила, что Россия всегда была готова к переговорному процессу, еще до начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине.

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