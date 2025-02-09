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19:05, 9 февраля 2025Россия

Помощник Путина рассказал о его умении разговорить кого угодно

Помощник Фурсенко: Путин может разговорить кого угодно, в том числе ученых
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин может разговорить кого угодно, в том числе молодых ученых, которые волнуются перед общением с главой государства. Об этом сообщил помощник Путина по науке и образованию Андрей Фурсенко автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

«Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей. Вы же видели, что разговор-то пошел!» — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа над поручениями Путина, которые он дал по итогам встречи с молодыми учеными, началась. По его словам, молодые ученые на встрече с президентом задавали конкретные вопросы, после которых глава государства давал поручения кабмину.

Путин встречался с учеными в четверг, 6 февраля. Он, в частности, заявил, что необходимо исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по ненужным специальностям. Глава государства также сообщал, что результаты опроса Федеральной службы охраны президента (ФСО) показывают нехватку учителей в России.

ЖЗЛ
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