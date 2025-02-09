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12:00, 9 февраля 2025Спорт

Появились подробности нападения на российскую фигуристку в Москве

Фигуристка Нугуманова заявила, что лобовое стекло ей разбил невменяемый человек
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась подробностями об инциденте, в ходе которого неизвестный мужчина разбил лобовое стекло ее автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«За мной точно никто не следил. И никакого конфликта не было. Я думаю, что это просто стечение каких-то не очень удачных обстоятельств и какой-то невменяемый человек попался и вот так вот сделал», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что отчетливо видела напавшего, поэтому сможет его опознать.

О нападении спортсменка рассказала ранее, 8 февраля. По ее словам, лобовое стекло разбил вышедший из такси неизвестный ей мужчина. Нугуманова написала заявление в полицию.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.

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