Советник Трампа отказался комментировать его заявление о диалоге с Путиным

Советник Трампа отказался комментировать сообщения о диалоге лидера США и Путина

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался комментировать его заявления о якобы телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь опережать президента и вдаваться в подробности», — сказал Уолц. При этом он отметил, что сейчас идет много «деликатных разговоров».

Ранее Трамп сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявление американского лидера не опровергли, но и не подтвердили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на фоне множественных коммуникаций может чего-то не знать. «По мере того как администрация США разворачивает свою работу, появляется много разных коммуникаций. И они в том числе ведутся по разным каналам. Конечно, на фоне их множественности я лично могу чего-то не знать и быть не в курсе чего-либо», — сказал представитель Кремля.