Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 9 февраля 2025Мир

Советник Трампа отказался комментировать его заявление о диалоге с Путиным

Советник Трампа отказался комментировать сообщения о диалоге лидера США и Путина
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц отказался комментировать его заявления о якобы телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь опережать президента и вдаваться в подробности», — сказал Уолц. При этом он отметил, что сейчас идет много «деликатных разговоров».

Ранее Трамп сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявление американского лидера не опровергли, но и не подтвердили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на фоне множественных коммуникаций может чего-то не знать. «По мере того как администрация США разворачивает свою работу, появляется много разных коммуникаций. И они в том числе ведутся по разным каналам. Конечно, на фоне их множественности я лично могу чего-то не знать и быть не в курсе чего-либо», — сказал представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Трамп завершит конфликт на Украине и возложит гарантии безопасности на Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Советник Трампа отказался комментировать его заявление о диалоге с Путиным

      Известная российская певица высказалась об ограблении квартиры

      Помощник Путина рассказал о его умении разговорить кого угодно

      Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию комментатора Скворцова

      Европейские правые партии решили «сделать Европу снова великой»

      Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

      В Германии призвали не ждать Трампа и завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше